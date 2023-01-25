87% cамарских студентов-аграриев устраиваются работать по специальности

Опросы общественного мнения среди студентов стабильно подтверждают привлекательность карьеры в IT, банковском секторе и добывающей промышленности. Однако по-настоящему выдающиеся перспективы в якорных компаниях этих направлений зачастую означают переезд в Москву. Предложения в регионах, как правило, ограничиваются достаточно заурядным функционалом. Варианты поближе и понятнее часто остаются в тени. Заслуженно ли?

По данным ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова, 87% выпускников вуза работают по специальности. "Сегодня сфера АПК — это престиж и высоко поднятая голова. Почему? Первое: оплата труда. Средняя оплата труда именно в отрасли АПК сегодня возглавляет рейтинги. Шестизначная зарплата, пусть даже в сезон, в этой отрасли есть практически в каждом хозяйстве", — рассказал Сергей Владимирович в интервью Самарскому губернскому радио.

Мало вырастить, надо переработать

Согласно утвержденной в 2020 году доктрине продовольственной безопасности страны, мало вырастить и убрать урожай. Надо его сохранить, а еще лучше — переработать.

Этому подходу полностью соответствует строящийся в Особой экономической зоне "Тольятти" комбинат пищевых продуктов — ТКПП. Студентам выпускных курсов и тем, кто просто в поиске работы, на заметку.

В скором времени здесь начнут производить подсолнечное, соевое, льняное и рапсовое масло. Ежедневно будут перерабатывать 2 тысячи тонн масличных культур. Пока в цехах полным ходом идет монтаж и настройка оборудования, подводятся коммуникации.

Почему решили построить завод именно в Тольятти?

Самарская область традиционно считается промышленным регионом, хотя последние годы сельское хозяйство региона также набирает обороты. До 2,2 миллиона гектаров увеличены посевные площади сельскохозяйственных культур. Обновлен парк техники. Власти активно субсидируют АПК области. В прошлом году в Самарской области удался рекордный урожай. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2022 году намолотили 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе сои и рапса.

Отвечая на вопрос о выборе места для строительства завода, заместитель генерального директора по производству (ТКПП) Вадим Торосян отметил, что Самарская область, как и все Поволжье стабильно выращивает подсолнечника, льна, сои и рапса больше, чем могут принять местные перерабатывающие производства. Кроме того, Тольятти отличает выгодное географическое положение. Рядом крупный железнодорожный узел, под боком — водный транспорт. Да и открытие нового Климовского моста, который станет частью логистического коридора "Европа- Западный Китай", не за горами — в 2024 году.

"В перспективе есть возможность поставлять на завод сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья, — считает Вадим Торосян. — Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны: высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы".

Запуск Тольяттинского комбината пищевых продуктов планируется уже в середине 2023 года. Сейчас активно ведется набор сотрудников, в первую очередь рабочих и инженерно-технических специальностей.

Предприятие предлагает соискателям не только интересную, стабильную работу и соцпакет, но и перспективы профессионального и карьерного роста. Доставка на работу корпоративным транспортом и бесплатное горячее питание также организованы ТКПП.

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