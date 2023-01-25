16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
87% cамарских студентов-аграриев устраиваются работать по специальности От хобби до бизнеса: как многодетная мать из Сергиевска стала "Женщиной года в АПК" Виновными в банкротстве СК "Родник" признали Дормидонтова и Сметану В Поволжском комбинате "Родник" снова сменился гендиректор Дебиторка "Родника" в 5 млрд руб. вызвала ажиотаж на торгах

Пищевая промышленность АПК и пищепром

87% cамарских студентов-аграриев устраиваются работать по специальности

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опросы общественного мнения среди студентов стабильно подтверждают привлекательность карьеры в IT, банковском секторе и добывающей промышленности. Однако по-настоящему выдающиеся перспективы в якорных компаниях этих направлений зачастую означают переезд в Москву. Предложения в регионах, как правило, ограничиваются достаточно заурядным функционалом. Варианты поближе и понятнее часто остаются в тени. Заслуженно ли?

Фото: предоставлено Тольяттинским комбинатом пищевых продуктов

По данным ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова, 87% выпускников вуза работают по специальности. "Сегодня сфера АПК — это престиж и высоко поднятая голова. Почему? Первое: оплата труда. Средняя оплата труда именно в отрасли АПК сегодня возглавляет рейтинги. Шестизначная зарплата, пусть даже в сезон, в этой отрасли есть практически в каждом хозяйстве", — рассказал Сергей Владимирович в интервью Самарскому губернскому радио.

Мало вырастить, надо переработать

Согласно утвержденной в 2020 году доктрине продовольственной безопасности страны, мало вырастить и убрать урожай. Надо его сохранить, а еще лучше — переработать.

Этому подходу полностью соответствует строящийся в Особой экономической зоне "Тольятти" комбинат пищевых продуктов — ТКПП. Студентам выпускных курсов и тем, кто просто в поиске работы, на заметку.

В скором времени здесь начнут производить подсолнечное, соевое, льняное и рапсовое масло. Ежедневно будут перерабатывать 2 тысячи тонн масличных культур. Пока в цехах полным ходом идет монтаж и настройка оборудования, подводятся коммуникации.

Почему решили построить завод именно в Тольятти?

Самарская область традиционно считается промышленным регионом, хотя последние годы сельское хозяйство региона также набирает обороты. До 2,2 миллиона гектаров увеличены посевные площади сельскохозяйственных культур. Обновлен парк техники. Власти активно субсидируют АПК области. В прошлом году в Самарской области удался рекордный урожай. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2022 году намолотили 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе сои и рапса.

Отвечая на вопрос о выборе места для строительства завода, заместитель генерального директора по производству (ТКПП) Вадим Торосян отметил, что Самарская область, как и все Поволжье стабильно выращивает подсолнечника, льна, сои и рапса больше, чем могут принять местные перерабатывающие производства. Кроме того, Тольятти отличает выгодное географическое положение. Рядом крупный железнодорожный узел, под боком — водный транспорт. Да и открытие нового Климовского моста, который станет частью логистического коридора "Европа- Западный Китай", не за горами — в 2024 году.

"В перспективе есть возможность поставлять на завод сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья, — считает Вадим Торосян. — Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны: высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы".

Запуск Тольяттинского комбината пищевых продуктов планируется уже в середине 2023 года. Сейчас активно ведется набор сотрудников, в первую очередь рабочих и инженерно-технических специальностей.

Предприятие предлагает соискателям не только интересную, стабильную работу и соцпакет, но и перспективы профессионального и карьерного роста. Доставка на работу корпоративным транспортом и бесплатное горячее питание также организованы ТКПП.

Посмотреть актуальный список открытых вакансий и откликнуться на подходящую всегда можно на сайте предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5