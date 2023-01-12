Доля лизинга в ВВП нашей страны неуклонно растет, несмотря на экономическую нестабильность и сложности, вызванные санкциями. Это свидетельствует о том, что этот финансовый инструмент становится все популярнее. О том, как компании такого профиля наращивают присутствие на рынке и каковы перспективы лизинга, мы беседуем с руководителем Приволжского дивизиона компании "Интерлизинг" Олегом Тюкаевым.

— Ваша компания продолжает наращивать присутствие на рынке, несмотря на новые вызовы — вы открываете новые филиалы, перевыполняете планы. Как вам это удается?

— Это результат системной работы, которую мы ведем на каждом участке. Когда компания ориентирована на клиента, бизнес-процессы выстраиваются так, чтобы прежде всего обеспечить для него сервис. Это скорость рассмотрения заявки и оформления документов, помощь в подборе техники. У нас это можно сделать в личном кабинете, кстати, здесь же клиент может получить график расчетов за приобретенную технику.

Добиваться высоких результатов помогают жесткие стандарты работы с клиентами. Например, менеджер обязан отреагировать на поступившую заявку в течение часа. Мы четко выстраиваем взаимодействие с новыми и действующими клиентами, жестко контролируем прохождение заявок. Как вы понимаете, коммуникации с клиентом в нашем бизнесе — очень важная составляющая.

Мы постоянно работаем над улучшением продукта в части условий предоставления техники в лизинг, расширения возможностей для клиента. Сократили количество оформляемых документов, несколько снизили требования к технике, бывшей в употреблении: когда техника более ликвидна, уменьшаем авансы, продлеваем сроки лизинга.

Наши клиенты оценили преимущества возвратного лизинга. Этот инструмент позволяет владельцу продать свое имущество лизинговой компании при условии, что мы предоставим активы в аренду продавцу. Получается, что предприниматель не расстается со своим имуществом, а продолжает им пользоваться, правда, теперь уже на условиях аренды. Однако вырученные от сделки средства он может использовать для погашения кассовых разрывов, обновления оборудования или расширения производства.

На результатах нашей работы сказывается и расширение географии присутствия компании. Чем ближе к клиенту, тем эффективнее проходят сделки. Одно дело — работать с Пензой из Казани. И совсем другое, когда менеджер может приехать к клиенту. Эффективность таких коммуникаций в разы продуктивнее.

Нельзя не отметить, что наш коллектив пополнился успешными опытными сотрудниками, которые знают, как организовать процессы и выйти на целевой результат.

— Сегодня стало очевидно, что экономическая блокада вызвала к жизни новые связи, новые возможности. Что это дало рынку и потребителям? Как повлияло на стратегию развития компании?

— Мы постоянно реагируем на изменения рынка и подстраиваемся под текущие реалии. Для клиентов открываются новые возможности по возвратному лизингу, финансированию техники, бывшей в употреблении. Значительно улучшились условия на предметы лизинга, поставляемые из дружественных стран.

Изменился подход к предметам лизинга на рынке б/у. Раньше в лизинг брали технику не старше пяти лет, теперь — не старше 10. Рынок такой техники расширился и стал более привлекателен за счет изменений размера аванса, сроков лизинга, возможности сезонных платежей. Мы стали больше уделять внимания стандартам работы с клиентами и управлению продажами, глубже изучать бизнес наших клиентов и эффективнее выявлять потребности. В этом суть стратегии нашего развития, которая позволяет нам смотреть в 2023 год с оптимизмом.

— Рынок насыщается новыми финансовыми продуктами. Как они помогают развивать экономику?

— Лизинг — один из простых способов привлечения финансирования в бизнес. Если ранее это решалось в основном способом обновления основных средств, то на сегодняшний день — это один из самых эффективных способов пополнения оборотных средств. Я говорю о том же возвратном лизинге. Мы все больше заключаем сделок по возвратному лизингу, и это позволяет нашим клиентам быстро и просто получить нецелевое финансирование на покрытие своих потребностей.

— Какими программами располагает ваша компания? И какие отрасли вы оцениваете как наиболее перспективные в 2023 году?

— У нас есть очень удобный, пользующийся спросом продукт для сельхозтоваропроизводителей с возможностью внесения платежей один раз в год. Мы создали продукт "Стартап" для компаний, которые только начинают бизнес или хотят войти в новый вид бизнеса. Благодаря упрощенной процедуре клиент может получить автомобиль в лизинг, даже если его ИП существует всего три месяца. Один из наших клиентов собирал молоко с частных фермерских подворий и доставлял на переработку на молоковозе. Когда решил расшириться и привлечь в бизнес сына, открыл ИП, заключил договор и взял вторую машину.

Мы максимально универсальная компания и стараемся удовлетворить широкий спектр потребностей наших клиентов. Однако наиболее перспективный сектор для нас — это, конечно, производство, включая импортозамещение, в химии, электронике, металлообработке.