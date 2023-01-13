В Самарской области на 19 тысяч тонн увеличили количество проверяемого посевного материала

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области в 2022 году серьезно увеличил количество проверяемых на посевные качества семян озимых и яровых культур. Также ведомство продолжило оказывать сельхозпроизводителям услуги по направлениям семеноводства и защиты растений, работала испытательная лаборатория.

Проверять стали больше

В 2022 году Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проверил на посевные качества 224 тыс. тонн озимых и яровых культур, что на 15 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Из них в рамках государственного задания было проверено 119,4 тыс. тонн. Количество оригинальных и элитных семян по яровым и озимым культурам составило в среднем 17%. Также в рамках государственного задания было апробировано и зарегистрировано 146,8 тыс. га посевов яровых зерновых и озимых культур.

Выдано более 1600 сертификатов соответствия, основную часть сертифицированных культур составили зерновые, картофель, плодовые. Через консультационный пункт были реализованы саженцы и пакетированные семена овощных культур российской селекции.

Отечественная селекция

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" и ООО "RU SEED" заключили дилерский договор на продвижение сортов и гербицидов подсолнечника и сои отечественной селекции по нашему региону.

В настоящее время ООО "RU SEED" сотрудничает с ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С.Пустовойта, ведущим научно-исследовательским учреждением Российской Федерации в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей. Целью совместной деятельности является развитие отечественной селекции и семеноводства.

Защитить посевы

По направлению защиты растений в 2022 году специалисты ведомства провели фитосанитарный мониторинг более чем 2 млн га посевов, фитоэкспертизу прошли 139,7 тыс. тонн семян.

В течение вегетационного периода проходили мероприятия по борьбе с выявленными сорными растениями, вредителями и болезнями на площади в 2,7 млн га. ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области произвел и реализовал более 50 тонн биопрепаратов и гуматов.

Также необходимо отметить, что сотрудники филиала совместно с предприятиями ООО "Медпром" и ООО "Зеленый мир" занимаются сбором и утилизацией тары из-под пестицидов. В этом году объем утроился, что, несомненно, положительно отразится на экологической обстановке в Самарской области и не может не обрадовать защитников окружающей среды.

Испытательная лаборатория филиала продолжала оказывать услуги по исследованию средств защиты растений, анализу качества зерна и выписке деклараций соответствия на производимую продукцию. Лаборатория прошла подтверждение своих компетенций в национальной системе "Росаккредитация", а также аккредитацию на проведение анализов посевных качеств семян. На очереди - аккредитация органа инспекции.

Вместе против саранчи

Несомненно, саранчовые представляют серьезную опасность для посевов, и борьба с ними является задачей первостепенной важности.

Во время вегетационного периода в рамках совместной деятельности по нераспространению особо опасных вредителей специалисты Россельхозцентра по Самарской области совместно с представителями соответствующих структур Республики Казахстан провели ряд исследований на приграничных территориях.

Результаты обнадеживают: саранчовые вредители на обследованных землях пребывают в депрессивном состоянии.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

- Направления работы филиала, которым уделялось первоочередное внимание в этом году, будут продвигаться и в следующем. В первую очередь это цифровой фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных культурных угодьях, а также ведение электронного документооборота по мониторингу проверки качества семенного материала в программе "АгроСемЭксперт". Кроме того, планируется расширение производства и увеличение выпуска биопрепаратов, гуматов. Мы продолжим продвижение сортов отечественной селекции и собираемся расширить линейку услуг в области семеноводства и защиты растений. Также в планах - совершенствование материально-технической базы учреждения и освоение новых видов деятельности, в том числе в целях формирования внебюджетных источников финансирования, увеличения заработной платы работников и привлечения молодых специалистов.

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