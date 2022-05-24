Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке

На всех промышленных предприятиях в отраслях нефтехимии, нефте- и газопереработки существуют пожаро- и взрывоопасные зоны, в которых должны быть предусмотрены специальные меры защиты. Такое высокотехнологичное оборудование производит и поставляет на российские и зарубежные производственные площадки новокуйбышевское предприятие "Новейшие Коммуникационные Системы" (ООО "НовоКС"). Его генеральный директор Юрий Рыжков рассказал о выпускаемых компанией изделиях.

— "НовоКС" работает на рынке вот уже 20 лет, и за это время стала крупной, многопрофильной инжиниринговой компанией. Как сегодня развивается одно из ваших главных направлений — производство взрывозащищенного климатического оборудования?

— Мы выпускаем изделия собственной разработки под торговой маркой NovoEX — маркировка "Ех" означает соответствие взрывозащищенного оборудования стандартам ГОСТ Р 51330. Это автоматизированные климатические системы, умеющие самостоятельно выбирать оптимальный экономичный режим работы, в которых используются кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки с разными уровнями и видами взрывозащиты.

Изделия имеют разный температурный класс и способны работать в диапазоне температур от -55ºС до +60ºС, а также в условиях повышенной сейсмичности. К примеру, промышленные кондиционеры NovoEX выдерживают землетрясение интенсивностью девять баллов по шкале МСК-64.

В зависимости от потребностей заказчиков регулируется и мощность оборудования, от 2.2 до 500 киловатт.

— На использование в каких средах рассчитано ваше оборудование?

— Наши изделия помогут создать комфортный микроклимат и обеспечить безопасность везде, где присутствуют взрывоопасные газовые среды вплоть до сред наивысшей категории взрывоопасности — IIC, это ацетилен, водород, сероуглерод.

Кстати, линейка взрывозащищенных холодильных агрегатов этой категории особо востребована как на российских предприятиях, так и в странах ближнего зарубежья. Мы их поставляем в Республику Беларусь, начали отгрузки в Казахстан и Узбекистан.

Отдельно хотелось бы сказать, что кондиционеры "NovoEX" опционально могут покрываться антикоррозийным покрытием, что дает защиту в большинстве агрессивных сред (сероводород, оксид азота, диоксид углерода, cоляной туман/окисленный соляной туман, хлорные испарения, пары этанола).

— Качество выпускаемых вами изделий подтверждается сертификатами соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Вы сами тестируете взрывозащищенные узлы и детали перед сборкой, в компании есть специализированные стенды?

— Конечно, сама сертификация на взрыво- и пожаробезопасность изделия в целом предполагает несколько этапов изготовления, один из самых важных — так называемый входной контроль оборудования. То есть детали уже должны быть сертифицированы перед ним, все это прописано в соответствующих регламентах, разработанных для производителей, и подлежит проверке сертифицирующими органами.

Мы же оставляем за собой систему записей обо всех операциях, проводимых на этапе входного контроля, ведем и храним архив, чтобы оперативно решать вопросы, которые могут возникать в гарантийный период работы нашего оборудования или при возможных инцидентах на производствах. Создание каждого изделия — как история болезни человека, которую мы храним.

— Кто работает на предприятии?

— Костяк разработчиков, конструкторский персонал составляют разные специалисты — айтишники, программисты, есть даже самолетостроители. В основном это люди, которые пришли с производств и сервисных обслуживающих организаций и знают "изнутри", как они устроены на газо- и нефтеперерабатывающих предприятиях.

Наши специалисты ориентируются и в системе предоставления сервисных услуг в части вентиляции, кондиционирования и охлаждения для таких заводов. В числе наших заказчиков — и исследовательские институты, где есть лаборатории, в которых имеют дело с химическими веществами, взрывоопасными газами. Склады, на которых хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, должны иметь определенный температурный диапазон и отвечать требованиям безопасности. При приеме в штат специалистов мы проводим обучение, у нас есть свой учебный центр, имеющий лицензию Минобразования РФ.

— Какие планы у компании "Новейшие Коммуникационные Системы"?

— Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуем линейку продуктов, внедряем инновационные решения, в том числе комплексные. Взрывозащищенное климатическое и холодильное оборудование всегда востребовано на предприятиях, где есть риск воспламенения или взрыва горючих смесей, а также необходимость в охлаждении или вентиляции объектов и технологических агрегатов.

Осенью специалисты нашего предприятия приняли участие в пятом закрытом конгрессе по нефтепереработке и нефтехимии PRC Russia&CIS, который прошел в Санкт-Петербурге. По его результатам у нас появились новые партнеры и заказчики, с которыми, надеюсь, будут складываться долговременные и прочные отношения.

В настоящее время выполнили проект и получили разрешение на строительство нового корпуса цеха, оборудованного складскими помещениями, надеюсь, что уже до конца текущего года и служба главного конструктора, и сборочное производство разместятся на новой площадке, оснащенной более современным станочным парком и оснасткой, более современными условиями работы.

Телефоны: (84635) 6-33-31, 6-55-09, 3-53-33

E-mail: info@novocs.ru

https://novocs.ru, http://novoex.pro

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