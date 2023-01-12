Валерий Азязов: "Будущее за молодежью и объединением ресурсов"

Объявленное президентом Десятилетие науки и технологий ставит перед российскими учеными ряд важных целей: не только привлечь в науку талантливую молодежь, но и подключить ученых к решению стоящих перед страной и обществом задач. Валерий Азязов, директор Самарского филиала Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (СФ ФИАН), рассказал "Итогам", каким образом исполняется указание Владимира Путина и не только это.

— Валерий Николаевич, практически сбывается ваше прошлогоднее пожелание сделать каждый год Годом науки — началось Десятилетие науки и технологий. 14 декабря 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основателей Самарского филиала ФИАН нобелевского лауреата по физике Николая Геннадиевича Басова. Юбилей ученого будет широко отмечаться в стране. У филиала тоже есть планы на этот счет?

— Указ Президента РФ о праздновании столетнего юбилея Николая Геннадиевича вышел в августе, а посвященный памятной дате региональный план, разработанный по поручению губернатора Дмитрия Азарова, подготовили еще до этого. Наш филиал стал одним из разработчиков плана и активным участником практически всех мероприятий. Созданием нашего института мы обязаны именно Николаю Басову. Будучи директором ФИАН, Басов совместно с областным руководством стал инициатором открытия в Куйбышеве филиала Физического института имени П. Н. Лебедева — первого академического института в нашем регионе.

— Какие важные мероприятия были организованы в рамках региональной программы?

— В ноябре совместно с Самарским университетом мы провели XX Всероссийский молодежный самарский конкурс-конференцию научных работ по оптике и лазерной физике. Более 70 молодых ученых представили результаты своих исследований по разработке новых лазерных систем, применению лазеров в биомедицине, фотонике, квантовым технологиям и многим другим разделам. С лекциями выступили ведущие ученые, в том числе и сотрудники ФИАН — соратники и ученики Николая Геннадиевича. Они рассказали о деятельности великого ученого и современном положении дел в сферах, связанных с его именем.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке больше месяца работала выставка "Российские физики — лауреаты Нобелевской премии", также посвященная 100-летию со дня рождения Басова. Филиал участвовал в открытии выставки.

Нам очень хотелось увековечить имя Нобелевского лауреата одного из создателей лазера, назвав в его честь объект городской инфраструктуры, но, к сожалению, мы пока не успели это сделать. Здесь возникли объективные трудности. Но мы надеемся, что все же в начале следующего года это произойдет. Николай Геннадиевич, безусловно, достойная личность. Ведь лазер — это одно из величайших изобретений человечества. Сегодня многие пользуются лазерами в повседневной жизни, даже не представляя себе, что это такое.

— Владимир Путин в своем указе о Десятилетии науки и технологий в РФ поставил перед учеными ряд важнейших задач, среди которых и привлечение в науку талантливой молодежи, и вовлечение исследователей вместе с разработчиками в процессы развития общества и страны. Как именно в регионе достигаются поставленные президентом цели?

— В Самарском научно-исследовательском университете им. Королёва запущена уникальная научная установка (УНУ) для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения и экстремальных процессов. Это одна из самых передовых подобных установок в мире, и на ней работает очень молодой коллектив: это молодые сотрудники СФ ФИАН и ФИАН, аспиранты и даже студенты Самарского университета им. Королева. Здесь исследуются окисление и разрушение сажи при очень высоких температурах с целью минимизировать ее образование при сгорании топлива — то есть, решаются актуальные практические задачи, направленные на импортозамещение и решение экологических проблем.

А еще на этой установке можно проводить эксперименты со скрещенными молекулярными пучками, что позволит исследовать химические реакции, происходящие в космических молекулярных облаках. Именно эти задачи стоят перед Центром лабораторной астрофизики (ЦЛА) — подразделения, созданного в филиале в рамках мегагранта Правительства РФ "Возникновение и эволюция органических соединений в нашей Галактике". Помимо первых экспериментов на УНУ, закупается оборудование и создаются установки непосредственно в ЦЛА, коллектив успешно овладевает сложнейшими квантово-химическими расчетами, астрохимическим моделированием. Наши ученые уже смогли изучить ряд реакций, определяющих зарождение и эволюцию сложных органических соединений в Галактике.

В этом году наш филиал победил в конкурсе Инновационного фонда Самарской области с проектом "Ресурсосберегающие технологии повышения эксплуатационных характеристик деталей машин и металлообрабатывающего инструмента методами лазерной термообработки и лазерной ударной обработки". Совместно с НПП "Инжект" (Саратов) мы приняли участие в отборе на предоставление Инновационного сертификата на проведение научно-исследовательских работ по созданию методики проектирования твердотельных лазеров с диодной накачкой. Инновационный сертификат — это новый и, на наш взгляд, перспективный проект НОЦ "Инженерия будущего", который действительно сможет помочь активному продвижению передовых технологий.

Уходящий 2022 год показал, что любые неизбежные трудности преодолимы, будущее за молодежью и объединением ресурсов и компетенций научных, образовательных, промышленных и коммерческих организаций. Желаю всем успехов и задора в решении новых задач и вызовов, а информационному порталу Волга Ньюс — еще интереснее и доступнее рассказывать о достижениях российской науки. Ведь впереди у нас целое Десятилетие науки и технологий.