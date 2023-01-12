Малый бизнес Волжского района нашел свое место в новых реалиях

Сложившаяся в стране ситуация накладывает колоссальную ответственность не только на центральную власть и руководство регионов, но и на муниципалитеты. Малый и средний бизнес всегда откликался на нужды муниципальных районов. Не исключение и Волжский район, который отличает традиционно высокий уровень развития предпринимательства, получающего всестороннюю поддержку.

Малое и среднее предпринимательство в Волжском районе — одна из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. Об этом говорит статистика реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Например, за прошлый год на 33% выросло количество жителей района, занятых в малом и среднем бизнесе. Сегодня в различных его сферах работают более 17 тысяч человек. Больше шести тысяч зарегистрированы в статусе самозанятых.

Волжский район занимает лидирующую позицию в рейтинге Минэкономразвития региона и по отгрузке товаров собственного производства, и по инвестициям в основной капитал. Малый и средний бизнес вносит в эти показатели существенную лепту. Предприниматели района активно откликаются на любые инициативы, направленные на развитие бизнеса на территории.

Сегодня в Волжском районе зарегистрировано 3800 субъектов малого и среднего предпринимательства. Центр развития предпринимательства Волжского района в эти непростые времена оказывает необходимую информационную и консультационную поддержку гражданам, организовавшим свое дело. Сами предприниматели обмениваются опытом в формате деловых миссий, встречаясь на площадках районных предприятий.

"Наши специалисты консультируют предпринимателей и самозанятых жителей района по вопросам регистрации и налогообложения, принятым в нашем регионе антикризисным мерам государственной поддержки, — рассказывает руководитель Центра развития предпринимательства Волжского района Алексей Булякин. — Привлекают их к участию в мероприятиях, проводимых администрацией района, региональной инфраструктурой поддержки. В этом году таких мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности было более 50".

Уровень показателей работы волжских бизнесменов не раз был отмечен высокими наградами. На форуме "Мой бизнес 63", приуроченном ко Дню российского предпринимательства, благодарностью губернатора Самарской области награждены индивидуальный предприниматель Лариса Волкова и глава КФХ Сергей Кузнецов. Благодарностью министра экономического развития и инвестиций региона — директор ООО "Карсс" Самвел Карагезян и предприниматель Вера Лапшинская. Памятным знаком "За служение людям" поощрены Александр Нестеркин, директор ООО "Виктор" и предприниматель Елена Суслина.

2022 год для бизнес-сферы выдался непростым. Однако волжским предпринимателям не привыкать искать и находить новые пути развития, чтобы в условиях санкций решать задачу жизнеобеспечения населения района и области.