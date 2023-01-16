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В 2023 году бесплатное подведение газа по программе социальной газификации губернии будет продолжено Николай Абашин: Продовольственную безопасность обеспечили В Самарской области на 19 тысяч тонн увеличили количество проверяемого посевного материала Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса Большая перемена: результаты реализации нацпроекта "Образование" меняют школы

Итоги года 2022

В 2023 году бесплатное подведение газа по программе социальной газификации губернии будет продолжено

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году силами Средневолжской газовой компании (СВГК) были подведены газовые сети до границ более чем 2, 7 тысяч земельных участков. Выполнено свыше 2 тысяч подключений, обеспечена техническая возможность подключения к газораспределительным сетям более чем 4 тысяч новых потребителей газа.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

За минувший год от жителей губернии было принято более 14,4 тысячи заявок и заключено более 8 тысяч договоров на догазификацию — бесплатное подведение газопровода до границы участка заявителя — в зоне ответственности ООО "Средневолжская газовая компания".

Программы социальной газификации губернии стала основной стратегической задачей СВГК, которая осуществлялась совместно с Региональным штабом правительства Самарской области. Совместно с правительством Самарской области и регулирующими органами в 2022 году велась работа, направленная на сокращение сроков согласования проектной документации, совершенствование процедур приема и обработки заявок, дальнейшую отладку внутренних механизмов взаимодействия всех вовлеченных служб и подразделений внутри компании.

 ООО "СВГК" в полном объеме выполнило планы 2022 года по текущему и капитальному ремонту уже существующего производственного комплекса. Так, силами компании было произведено техническое диагностирование более чем 228 километров стальных подземных газопроводов и произведена окраска 224 тысяч м² газопроводов. Выполнена замена шкафных газорегуляторных пунктов с истекшим сроком эксплуатации в количестве 84 штук. Проведено приборное обследование более чем 1 765 километров газопроводов, подключены новые коммерческие потребители.

В 2023 году реализация программы социальной газификации для улучшения быта тысяч жителей Самарской губернии пойдет ускоренными темпами.

Итоги года 2022

Гид потребителя

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