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Итоги года 2022

Цифровизация работает на улучшение условий труда и промышленной безопасности

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы охраны труда и промышленной безопасности, заботы об окружающей среде и автоматизация бизнес-процессов сегодня — основа стратегии развития для крупных и средних предприятий.

Специализация ООО "Производственная безопасность и экология" ("ПБЭ") — разработка и внедрение информационных систем, способствующих совершенствованию культуры производственной безопасности и повышению экологических показателей. Это позволяет значительно улучшить условия труда на предприятиях, а значит, здоровье и благополучие каждого работника.

"ПБЭ" является официальным партнером-разработчиком Фирмы "1С" и ключевой компанией, занимающейся автоматизацией бизнес-процессов производственной безопасности и экологии на рынке РФ. Эффективные решения в области автоматизации техносферной безопасности компания внедряет на промышленных предприятиях уже более десяти лет. За это время программные продукты линейки "1С: Производственная безопасность" внедрили в свою работу более 10 000 предприятий, а количество пользователей, одновременно работающих в продуктах, превысило 30 000 человек.

В 2022 году программы компании "Производственная безопасность и экология" "1С: Производственная безопасность. Комплексная" и "1С: EHS Комплексная производственная безопасность КОРП" были признаны победителями всероссийского конкурса "Лучшие цифровые решения по охране труда", которое проводило Министерство труда и социальной защиты РФ. Еще два кейса, внедренные на площадках промышленных холдингов АК "АЛРОСА" и Госкорпорации "РОСТЕХ", получили статусы проекта года, по версии "1С".

В прошлом году компания открыла свой филиал и в Самаре, новый офис расположился на 15-м этаже бизнес-центра "Скала-холл". До этого компания успешно реализовывала проекты в регионе дистанционно, а с появлением офиса заказчикам стало еще комфортнее работать с партнером.

"ПБЭ" не только активно развивает свои программные продукты и реализует проекты по автоматизации, оптимизации процессов техносферной безопасности (EHS) под ключ. Компания активно участвует в форумах и выставках. Так, площадка специализированного выставочного центра "Экспо-Волга" стала традиционным местом для демонстрации инструментов и решений компании, которые применяются для автоматизации сферы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, заботы об окружающей среде.

Одно из активно развивающихся направлений деятельности компании в регионе — это работа с учебными заведениями. И тут речь идет не только о специалистах IT-направлений, которых компания принимает на производственную практику и трудоустраивает. Выполняется взаимодействие с профильными кафедрами по направлениям техносферной безопасности, в рамках которого организована практическая часть учебного процесса с применением корпоративных программных продуктов линейки "1С: Производственная безопасность". После завершения обучения выпускники четко понимают основы будущей работы и обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

Использование цифровых технологий для обеспечения безопасности на производстве выводит бизнес на следующую ступень развития. Применяйте импортозамещающие технологии для устойчивого развития вашего предприятия, а компания "Производственная безопасность и экология" будет для вас надежным партнером.

Узнать подробнее о сотрудничестве можно по телефону: 8 (495) 975-96-51.
Или направьте свой вопрос на электронную почту: info@1c-prombez.ru

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