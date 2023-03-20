В Самарской области пройдет "Единый день ГТО"

В воскресенье, 26 марта, в Самаре состоится очный этап областной акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "Единый день ГТО". Мероприятие пройдет в УК "МТЛ Арена" (ул. Советской Армии, 253а). Открытие соревнований — в 11:00, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Областная акция по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "Единый день ГТО" проводится среди дошкольников Самарской области ежегодно. С 2020 года мероприятия акции проходили только в дистанционном режиме. В 2023 году впервые за три года финал акции будет проведен в очном формате.

Участники акции — дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО.

Заочный этап акции проводился до 13 марта на территории дошкольных образовательных учреждений региона в формате физкультурных мероприятий. Их главной целью была организация подготовки и выполнение нормативов комплекса ГТО. В этом этапе приняли участие более 250 детских садов Самарской области. По итогам проведения этапа будут определены 15 детских садов, принявших самое активное участие в акции.

Участниками очного этапа акции станут 12 команд дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара. В состав команд войдут воспитанники, показавшие лучшие результаты на заочном этапе, по 5 мальчиков и 5 девочек в каждой.

Дошкольники сразятся в выполнении многоборья ГТО: челночный бег, подтягивание на низкой перекладине, наклон, поднимание туловища, прыжок в длину, метание мяча в цель. Затем команды посоревнуются в эстафете "Полоса препятствий ГТО".

Кроме того, в рамках акции среди дошкольных учреждений пройдет конкурс поделок на тему "Вместе с ГТО".

По итогам очного этапа будут награждены команды, занявшие 1-3 места в эстафете "Полоса препятствий ГТО", авторы поделок "Вместе с ГТО", а также все участники, которые в ходе соревнований покажут результаты на знак отличия комплекса ГТО. Лауреаты награждаются кубками, дипломами, медалями, сувенирной продукцией министерства спорта Самарской области.