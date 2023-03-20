В Самарской области пройдет "Единый день ГТО"

В воскресенье, 26 марта, в Самаре состоится очный этап областной акции по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "Единый день ГТО". Мероприятие пройдет в УК "МТЛ Арена" (ул. Советской Армии, 253а). Открытие соревнований — в 11:00, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Областная акция по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни "Единый день ГТО" проводится среди дошкольников Самарской области ежегодно. С 2020 года мероприятия акции проходили только в дистанционном режиме. В 2023 году впервые за три года финал акции будет проведен в очном формате.
Участники акции — дошкольники в возрасте 6-7 лет, которые относятся к I возрастной ступени комплекса ГТО.
Заочный этап акции проводился до 13 марта на территории дошкольных образовательных учреждений региона в формате физкультурных мероприятий. Их главной целью была организация подготовки и выполнение нормативов комплекса ГТО. В этом этапе приняли участие более 250 детских садов Самарской области. По итогам проведения этапа будут определены 15 детских садов, принявших самое активное участие в акции.
Участниками очного этапа акции станут 12 команд дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара. В состав команд войдут воспитанники, показавшие лучшие результаты на заочном этапе, по 5 мальчиков и 5 девочек в каждой.
Дошкольники сразятся в выполнении многоборья ГТО: челночный бег, подтягивание на низкой перекладине, наклон, поднимание туловища, прыжок в длину, метание мяча в цель. Затем команды посоревнуются в эстафете "Полоса препятствий ГТО".
Кроме того, в рамках акции среди дошкольных учреждений пройдет конкурс поделок на тему "Вместе с ГТО".
По итогам очного этапа будут награждены команды, занявшие 1-3 места в эстафете "Полоса препятствий ГТО", авторы поделок "Вместе с ГТО", а также все участники, которые в ходе соревнований покажут результаты на знак отличия комплекса ГТО. Лауреаты награждаются кубками, дипломами, медалями, сувенирной продукцией министерства спорта Самарской области.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...