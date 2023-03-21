Волейболисты "Новы" обыграли минский "Строитель" в рамках 29-го тура чемпионата России по волейболу, передает пресс-служба регионального минспорта. Встреча завершилась победой новокуйбышевцев со счетом - 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).
Заключительный матч предварительного этапа "Нова" проведет в четверг, 23 марта, в УК "МТЛ Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Соперником волжан станет один из сильнейших клубов страны - столичное "Динамо". Начало встречи в 18:00.
Напомним, команду "Динамо" возглавляет Константин Брянский, ранее игроком долгое время защищавший цвета новокуйбышевского "Октана" и "Новы". По окончании спортивной карьеры четыре сезона провел в тренерском штабе "Новы".
Сегодня с Брянским московский клуб переживает лучший период в своей истории. Помогает ему воспитанник новокуйбышевского волейбола, экс-директор "Новы" Евгений Петропавлов. С лета 2022 года Константин Владиславович возглавляет и сборную России.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...