Волейболисты "Новы" обыграли минский "Строитель" в рамках 29-го тура чемпионата России по волейболу, передает пресс-служба регионального минспорта. Встреча завершилась победой новокуйбышевцев со счетом - 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).

Заключительный матч предварительного этапа "Нова" проведет в четверг, 23 марта, в УК "МТЛ Арена" (Самара, ул. Советской Армии, 253А). Соперником волжан станет один из сильнейших клубов страны - столичное "Динамо". Начало встречи в 18:00.

Напомним, команду "Динамо" возглавляет Константин Брянский, ранее игроком долгое время защищавший цвета новокуйбышевского "Октана" и "Новы". По окончании спортивной карьеры четыре сезона провел в тренерском штабе "Новы".

Сегодня с Брянским московский клуб переживает лучший период в своей истории. Помогает ему воспитанник новокуйбышевского волейбола, экс-директор "Новы" Евгений Петропавлов. С лета 2022 года Константин Владиславович возглавляет и сборную России.