Самарский художественный музей представит персональную выставку Валентина Попкова

В четверг, 23 марта, в 18:00, в Самарском областном художественном музее откроется персональной выставки Валентина Попкова (16+).

Валентин Попков (1941-2009) — заслуженный художник РСФСР, Народный художник Мордовии, Лауреат Государственной премии Мордовской АССР, Заслуженный деятель искусств МАССР, Член Союза художников СССР.

На выставке представлены акварели Валентина Попкова. Они передают свет и воздух, атмосферные состояния природы. Образы простых людей полны искренности, в них просматривается отношение автора к портретируемому.

Источником вдохновения для Валентина Алексеевича были природа, простые деревенские люди, жизнь деревни в ее многообразных проявлениях. Большое влияние на творческое развитие художника оказали поездки за границу. В 1972 г. он принимал участие в Международном пленэре-симпозиуме в Польше, затем состоялись поездки в Чехословакию, Румынию.

Заметный след в творчестве Валентина Попкова также оставило пребывание в подмосковном селе Прилухи в гостях у художников А. Тутунова и И. Шевандроновой. На выставке представлен портрет Валентина Попкова кисти Ирины Шевандроновой.