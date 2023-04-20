Губернатор Самарской области поздравил ФК "Акрон" с триумфальной победой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ФК "Акрон" с триумфальной победой.
Он отметил блестящее мастерство тольяттинских футболистов: "Акрон" пишет историю! Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!".
Напомним, что "Акрон" 19 апреля обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в Жигулевске и вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России.
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