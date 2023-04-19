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Футбол Спорт

"Акрон" победил "Спартак и вышел в финал Кубка России

ЖИГУЛЕВСК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Акрон" 19 апреля обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в Жигулевске и вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба РФС.

Фото: https://rfs.ru

Хозяева забили два мяча в первом тайме — голы на свой счёт записали Андрес Понсе и Никита Салтыков. Красно-белые смогли ответить только результативным ударом Томаша Тавареша.

В первом финальном матче Пути регионов "Акрон" встретится с победителем пары "Краснодар" — "Крылья Советов". Во втором этапе финала одна из этих команд сыграет с проигравшим клубом двухматчевого противостояния верхней сетки — ЦСКА или "Уралом".

После всех матчей игрового дня на телеканале "Матч Премьер" в рамках программы "Кубок наш" пройдет жеребьевка, которая определит хозяина поля в матче первого этапа финала Пути регионов. Начало прямого эфира — в 21:00 по московскому времени. Участниками церемонии станут легенды российского футбола Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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