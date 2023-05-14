В Самаре на Кубке Третьяка особые гости губернатора получили автограф легенды хоккея

В воскресенье, 14 мая, в Самаре проходит "Кубок Владислава Третьяка" для юношей 2012 года рождения. На самарском льду свое мастерство проверят 12 команд, две из которых представляют Беларусь. Первый матч юношеского первенства пройдет между воспитанниками тольяттинского ХК "Лада" и их сверстниками из татарстанского ХК "Ак Барс".
"Кубок Владислава Третьяка" - одно из старейших детско-юношеских соревнований России. Для тысяч мальчишек это состязание стало первым опытом участия в больших турнирах, для самых талантливых - первым шагом к блестящим достижениям в спорте.
Особыми гостями спортивного праздника по приглашению губернатора Дмитрия Азарова стали семьи участников СВО. Мальчишки и девчонки, многие из которых сами занимаются хоккеем, получили возможность пообщались с легендарным спортсменом, получить заветный автограф и фотографию.
"Все очень здорово, мы переполнены впечатлениями! Нашим детям эта встреча запомнится надолго!" - отметили жены военнослужащих.
"Эта встреча для них - стимул тренироваться дальше и достигать спортивных высот", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Приглашение семей участников на ключевые культурные, спортивные, патриотические мероприятия региона - это задача, поставленная губернатором. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал - родных и близких защитников Родины важно окружить заботой и вниманием.
Глава региона регулярно проводит встречи как с женами бойцов в городах и муниципальных районах области, так и с самими военными - на передовой.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...