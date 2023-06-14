Самарская лучница завоевала серебро на чемпионате России

Лучница Светлана Лаптева из Самарской области выиграла серебряную медаль на чемпионате России по стрельбе из лука 3Д, который прошел в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из 15 регионов России.
Спортсмены разыграли 18 комплектов медалей. Представительница Самарской области Светлана Лаптева выиграла серебряную медаль в дисциплине "ЗД-составной лук".
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Какой красавчик)))
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