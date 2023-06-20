Самарские велогонщики завоевали бронзу на чемпионате России

В Москве завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. По итогам велогонщики из Самарской области завоевали бронзу, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Спустя 15 лет соревнования вернулись на олимпийскую трассу в Крылатском. Последний раз велотурнир в столице проводили в 2008 году. На старт вышли сильнейшие спортсмены из 18 регионов Российской Федерации.
По итогу чемпионата велогонщики 63 региона завоевали две бронзовые медали в групповой гонке: Марина Уварова (122,4 км, женщины); Дмитрий Пузанов (149,6 км, мужчины).
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...