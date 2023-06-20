Самарские велогонщики завоевали бронзу на чемпионате России

В Москве завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. По итогам велогонщики из Самарской области завоевали бронзу, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Спустя 15 лет соревнования вернулись на олимпийскую трассу в Крылатском. Последний раз велотурнир в столице проводили в 2008 году. На старт вышли сильнейшие спортсмены из 18 регионов Российской Федерации.

По итогу чемпионата велогонщики 63 региона завоевали две бронзовые медали в групповой гонке: Марина Уварова (122,4 км, женщины); Дмитрий Пузанов (149,6 км, мужчины).