Под Самарой 88 человек тушат пожар крупный на складе с мебелью

В понедельник, 26 июня, примерно в 12:15, начался пожар на складе с мебелью на ул. Производственной, 6 в пос. Стройкерамика Волжского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 600 кв. м. На борьбу с огнем направили 88 человек и 30 единиц техники. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.