В Самаре ребенок получил ожоги на пожаре и смог сам выбежать из горевшей квартиры

В понедельник, 24 июля, в 19:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме 27 "Б" на ул. Гая в Самаре, сообщили в региональном управлении МЧС России.

К моменту прибытия огнеборцев на месте происшествия горели домашние вещи в двух квартирах на восьмом этаже и утеплитель на фасаде на общей площади площади 30 кв. м.

На тушение были направлены 28 человек и восемь единиц техники. В целях безопасности из многоквартирного дома было эвакуировано 15 человек.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в результате пожара пострадал восьмилетний мальчик, он был доставлен в медицинское учреждение.

По предварительной информации, ребенок в квартире находился один. Он получил ожог ноги, но смог самостоятельно выбежать из квартиры.

В 19:58 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

В региональном управлении МЧС России призывают родителей не оставлять детей без присмотра, а в случае пожара немедленно вызывать пожарно-спасательную службу по телефону 101.