Сборная региона завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

В Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования памяти Виталия Кондратьева по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На протяжении четырех дней спортсмены соревновались на третьем, четвертом и пятом классах сложности.
В состав сборной команды Самарской области вошли 25 сильнейших спортсменов из Самары, Сызрани, Тольятти и Жигулевска. По итогам Всероссийских соревнований в командном зачете сборная 63 региона заняла второе место.
"Золото" взяли Колесов Павел, Бекасов Илья (дистанция пешеходная – связка); "бронза" у Романовой Анастасии, Шашковой Анны (дистанция пешеходная - связка); Колесова Павла, Бекасова Ильи, Губанова Александра, Тютюнькова Кирилла (дистанция пешеходная - группа) и Семочкиной Надежды, Романовой Анастасии, Шашковой Анны, Хлобостовой Елизаветы (дистанция пешеходная - группа).
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...