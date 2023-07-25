Сборная региона завоевала четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

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В Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования памяти Виталия Кондратьева по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. На протяжении четырех дней спортсмены соревновались на третьем, четвертом и пятом классах сложности.

Фото: Министерство спорта Самарской области