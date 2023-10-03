Самарские батутисты получили награды на чемпионате России

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат России и всероссийские соревнования "Надежды России" по прыжкам на батуте. В турнире приняли сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли медали в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, двойной минитрамп, акробатическая дорожка.
Представители Самарской области продемонстрировали отличное владение техникой и сложность прыжков, завоевав семь медалей.
Серебро завоевали Михаил Мельник (синхронные прыжки), Кирилл Пантелеев (синхронные прыжки, индивидуальные прыжки), Елизавета Николаева (двойной минитрамп, 13-14 лет), Алиса Дегтерева (индивидуальные прыжки, 13-14 лет).
Бронза досталась Веронике Зотовой акробатическая дорожка, 15-16 лет), Матвею Белову (акробатическая дорожка, 15-16 лет), Дмитрию Нартову (индивидуальные прыжки).
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...