Самарские батутисты получили награды на чемпионате России

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В Санкт-Петербурге прошли чемпионат России и всероссийские соревнования "Надежды России" по прыжкам на батуте. В турнире приняли сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли медали в четырех дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, двойной минитрамп, акробатическая дорожка.