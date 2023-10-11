В Самаре впервые разыграют Кубок князя Оболенского

Федерация регби России учредила новый трофей, который впервые разыграют в Самаре — Кубок князя Оболенского.

21 октября в Самаре матч между сборной России по регби и сборной легионеров чемпионата страны по регби "Русские Барбарианс" станет историческим. На стадионе "Солидарность Самара Арена" впервые определится обладатель Кубок князя Оболенского.

Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби — русского князя Александра Сергеевича Оболенского, который в свое время от английской общественности получил прозвище "Летающий князь" и "Летающий славянин".

Кубок будет представлен в Самаре вечером, 20 октября, в рамках предыгрового медиа-дня, а 21 сентября в 12:00 по самарскому времени состоится матч, по итогам которого станет известен первый обладатель Кубка Оболенского.