На пожаре в Чапаевске спасли 35 человек

Во вторник, 17 октября, в Чапаевске произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 15:00 в доме на ул. Щорса, 3. Горела квартира на площади 20 кв. м.

Огнеборцы спасли 35 человек, в том числе девять детей. Жильцы второго-пятого этажей не смогли выйти на улицу самостоятельно. Их вывели из дома с помощью пожарных лестниц и дыхательных масок.

Никто не пострадал.