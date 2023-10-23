Подросток пострадала при пожаре в жилом доме в Новокуйбышевске

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В понедельник, 23 октября, примерно в 1:48 произошел пожар в доме № 15 на ул. Островского в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России