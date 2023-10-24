В СГЭУ открылось креативное пространство "Дом Африки в России"

На базе Самарского государственного экономического университета открылось креативное пространство "Дом Африки в России".

Дом поможет выстроить системные социокультурные и экономические связи. Одна из задач проекта - популяризация ценностей российской культуры среди молодежи других стран, знакомство иностранных студентов с традициями России.

"Я уже во второй раз посещаю площадку нового креативного пространства. В этот раз особенное внимание привлекли фотовыставка, презентация национальной африканской кухни, мастер-классы по игре на барабанах, плетению косичек и лекция Зои Кобозевой о моде африканских племен гереро", - перечислила молодежный министр культуры Самарской области Екатерина Тараканова.

"Дом Африки в России" создан на средства гранта и университета при поддержке Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Самарского областного художественного музея, сообщает пресс-служба минкульта.