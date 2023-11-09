Самарский теннисист Дмитрий Чубаров завоевал Кубок России по настольному теннису

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В Туле завершился Кубок России по настольному теннису на колясках в рамках летних игр паралимпицев "Мы вместе. Спорт". В турнире приняли участие спортсмены 1-5 класса.