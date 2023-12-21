Волейболисты "Новы" обыграли оренбургский "Нефтяник"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Четвертую победу подряд одержали в чемпионате России среди команд суперлиги волейболисты новокуйбышевской "Новы". На площадке "МТЛ Арена" они обыграли в пятисетовом поединке "Нефтяник" из Оренбурга.