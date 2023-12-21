Волейболисты "Новы" обыграли оренбургский "Нефтяник"

Четвертую победу подряд одержали в чемпионате России среди команд суперлиги волейболисты новокуйбышевской "Новы". На площадке "МТЛ Арена" они обыграли в пятисетовом поединке "Нефтяник" из Оренбурга.
По итогам матча счет составил 3:2.
Это была заключительная домашняя игра "Новы" в 2023 году. Последний матч года новокуйбышевцы проведут 27 декабря в Нижневартовске против "Самотлора".
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...