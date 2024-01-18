В Самарской области пройдет Чемпионат России по сноукайтингу фестиваль "ВьюгаФест"

В первый день февраля в Тольятти на набережной Автозаводского района стартует чемпионат России по зимним видам парусного спорта (сноукайтинг в дисциплине курс-рейс), который завершится 3–4 февраля фестивалем "ВьюгаФест".

С 1 по 4 февраля на ледовой акватории Жигулевского моря (Куйбышевского водохранилища) пройдут всероссийские соревнования в классах сноукайтинг-лыжи и сноукайтинг-доска. Десятки сильнейших райдеров из разных регионов России выйдут на ледовую арену, чтобы сразиться за звание чемпиона страны в дисциплине курс-рейс — череде коротких, но зрелищных гонок под парусом.

С 3 по 4 февраля также на покрытой льдом акватории, напротив новой набережной Тольятти, райдеры — любители определят лучших не только в сноукайтинге, но и в зимнем виндсерфинг и в сноувинге в рамках традиционных соревнований "Жигулевское море-024".

В те же даты, 3 и 4 февраля, на самой набережной будет царить "Вьюгафест", где гостей фестиваля будет встречать Снежная королева. Оба дня вместе со своей свитой она будет создавать атмосферу чудес для взрослых и детей в волшебных декорациях, которыми наполнится набережная. Здесь и яркие фотозоны, флаги, арка из "серебряного" дождя и заснеженный лес, который "вырастят" на сцене декораторы ивент-агентства. Добавят настроения воздушные змеи всех форм и размеров, которых смогут запустить в небо все гости фестиваля.

Также участников мероприятия ожидают заезды на велосипедах от "ВелоТольятти" и на беговелах, лыжная регата, эстафеты, традиционные семейные забеги, конкурсы и игры с призами от партнеров фестиваля. На ледяном побережье гостей будет ждать керлинг с чайниками, катание на квадроциклах. Для самых маленьких участников фестиваля — детская дискотека, деревянные игры и игрушки, зимние забавы. А в финале субботнего дня фестиваля при свете прожекторов юные фигуристы, в рамках яркой программы, сложат льдинки в заветное слово, также выступят артисты файер-шоу и состоится праздничный салют.

Найдется на фестивале место и добрым делам: на площадке будет специальная благотворительная станция сбора корма и средств для приюта животных.

Чемпионат России по сноукайтингу проходит при поддержке министерства спорта Российской Федерации, министерства физической культуры и спорта Самарской области и администрации Тольятти.