Самарчанка, ходившая "бесплатно" по салонам красоты, поедет в колонию

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве и кражах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2020 г. самарчанка под предлогом помощи в оформлении кредита взяла от женщины банковскую карту и украла с нее кредитные 426 тыс. рублей.

Так же она обманула еще двух женщин, оформив на них кредиты в одном банке на 470 тыс. руб. и в другом — на 1,4 млн рублей.

А в январе 2022 г. обвиняемая не заплатила 19 тыс. руб. за услуги студии по наращиванию волос на ул. Пятая Просека. Она сказала, что должна забрать деньги из машины, и просто ушла. В тот же день женщина ушла из салона на ул. Стара-Загора, не заплатив за контурную пластику лица 8 тыс. рублей.

Ранее самарчанка уже была судима за аналогичные преступления.

Теперь суд назначил ей три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима.