Волейболисты "Новы" прервали серию поражений победой над "Динамо ЛО"

В пятницу, 2 февраля, волейболисты "Новы" на своем поле в Новокуйбышевске встретились с "Динамо ЛО" из Сосновго Бора.

Первый сет остался за гостями — 17:25. В оставшихся трех сетах игра была напряженной, ни одной из команд не удавалось добиться отрыва больше чем в три очка. В итоге все эти сеты остались за хозяевами поля — 25:22, 25:23, 26:24.

Таким образом, "Нова" прервала свою серию поражений из шести матчей подряд.

Следующую игру новокуйбышевцы проведут 7 февраля в Самаре с "Факелом".