Волейболисты "Новы" прервали серию поражений победой над "Динамо ЛО"

В пятницу, 2 февраля, волейболисты "Новы" на своем поле в Новокуйбышевске встретились с "Динамо ЛО" из Сосновго Бора.
Первый сет остался за гостями — 17:25. В оставшихся трех сетах игра была напряженной, ни одной из команд не удавалось добиться отрыва больше чем в три очка. В итоге все эти сеты остались за хозяевами поля — 25:22, 25:23, 26:24.
Таким образом, "Нова" прервала свою серию поражений из шести матчей подряд.
Следующую игру новокуйбышевцы проведут 7 февраля в Самаре с "Факелом".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!