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Суды Происшествия

Директор управляющей компании в Тольятти осужден за неоплату ресурсов на 76 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по делу бывшего директора МП "Управляющая компания № 4" Николая Петровского по обвинению в причинении имущественного ущерба и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ПАО "Самараэнерго".

Компания и МП еще в октябре 2014 г. заключили договор на энергоснабжение нескольких десятков многоквартирных домов. Оплата потребленной электроэнергии со стороны управляющей компании была нерегулярной, платежи проводились с задержками и в значительно меньших объемах от суммы начисления.

Реагируя на действия управляющей компании, ПАО "Самараэнерго" обратилось в правоохранительные органы с предложением провести проверку финансово-хозяйственной деятельности УК. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела, которое было направлено на рассмотрение в Комсомольский районный суд.

В ходе слушаний было установлено, что в период с 12.11.2018 года по 01.09.2020 года директор "УК № 4" Николай Петровский незаконно удерживал денежные средства, поступавшие от жителей обслуживаемых многоквартирных домов, и в нарушение действующего законодательства не оплачивал в полном объеме счета, выставляемые ресурсоснабжающими организациями. Общий ущерб составил 75,9 млн руб., в том числе "Самараэнерго" не получило 8,3 млн рублей, говорится в опубликованном приговоре.

Суд признал Петровского виновным, приговорив его к 2 годам и 6 месяцам принудительных исправительных работ и удержанию 10% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу и обжалуется.

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