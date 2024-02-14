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Спортивные судьи из Самарской области примут участие в "Играх будущего"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 21 февраля по 3 марта в России пройдут "Игры будущего" — международный турнир по фиджитал спорту, серия соревнований на стыке киберспорта и классического спорта. Заявки на участие направили 273 команды — более 2000 спортсменов — из 107 стран мира. Среди них будет разыгран солидный призовой фонд.

В программе "Игр будущего" 21 фиджитал дисциплина в 5 направлениях: спорт (соревнования по футболу, баскетболу, хоккею, единоборствам, гонкам, скейтбордингу, велогонкам и BMX), тактический бой (Counter-Strike 2, Warface, Standoff 2 + лазертаг), стратегия (Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и Мир танков + общий суперфинал), скорость (Speedrun + суперфинал), технологии (гонки дронов, битва роботов, спортивное программирование, кибатлетика, ритм-симулятор, танцевальный симулятор).

Соревнования по 20 дисциплинам принимают 9 объектов в республике Татарстан — Казани и Иннополисе, а состязания по фиджитал спорту в дисциплине "гонки" пройдут в Краснодарском крае на автодроме Сочи.

Россия стала первой страной в мире, где была создана национальная федерация фиджитал спорта. В нашем регионе физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Самарской области" зарегистрирована в 2023 году. Самарскую область на "Играх будущего" представят четверо профессиональных судей.

Дмитрий Загреков занимается судейством и организацией киберспортивных соревнований с 2018 года, имеет первый спортивный разряд и первую судейскую категорию по компьютерному спорту. На "Играх будущего" будет судить фиджитал единоборства и фиджитал тактический бой.

Евгений Соколов начинал с участия в киберспортивных соревнованиях, но 4 года назад переквалифицировался в арбитра. На "Играх будущего" будет судить тактический бой (Counter-Strike 2).

Константин Попов дебютировал в качестве судьи по компьютерному спорту в школьном возрасте на отборочных соревнованиях к World Cyber Games — чемпионату мира по киберспорту, проходившему с 2000 по 2013 год. На "Играх будущего" также будет судить тактический бой в дисциплине Counter-Strike 2.

Михаил Комаров является спортивным судьей первой категории и тренером-преподавателем по компьютерному спорту, а также кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию. Судит соревнования по киберспорту с 2012 года. На "Играх будущего" будет выступать в качестве главного судьи по фиджитал стратегии Dota 2.

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