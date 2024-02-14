Спортивные судьи из Самарской области примут участие в "Играх будущего"

С 21 февраля по 3 марта в России пройдут "Игры будущего" — международный турнир по фиджитал спорту, серия соревнований на стыке киберспорта и классического спорта. Заявки на участие направили 273 команды — более 2000 спортсменов — из 107 стран мира. Среди них будет разыгран солидный призовой фонд.
В программе "Игр будущего" 21 фиджитал дисциплина в 5 направлениях: спорт (соревнования по футболу, баскетболу, хоккею, единоборствам, гонкам, скейтбордингу, велогонкам и BMX), тактический бой (Counter-Strike 2, Warface, Standoff 2 + лазертаг), стратегия (Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и Мир танков + общий суперфинал), скорость (Speedrun + суперфинал), технологии (гонки дронов, битва роботов, спортивное программирование, кибатлетика, ритм-симулятор, танцевальный симулятор).
Соревнования по 20 дисциплинам принимают 9 объектов в республике Татарстан — Казани и Иннополисе, а состязания по фиджитал спорту в дисциплине "гонки" пройдут в Краснодарском крае на автодроме Сочи.
Россия стала первой страной в мире, где была создана национальная федерация фиджитал спорта. В нашем регионе физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Самарской области" зарегистрирована в 2023 году. Самарскую область на "Играх будущего" представят четверо профессиональных судей.
Дмитрий Загреков занимается судейством и организацией киберспортивных соревнований с 2018 года, имеет первый спортивный разряд и первую судейскую категорию по компьютерному спорту. На "Играх будущего" будет судить фиджитал единоборства и фиджитал тактический бой.
Евгений Соколов начинал с участия в киберспортивных соревнованиях, но 4 года назад переквалифицировался в арбитра. На "Играх будущего" будет судить тактический бой (Counter-Strike 2).
Константин Попов дебютировал в качестве судьи по компьютерному спорту в школьном возрасте на отборочных соревнованиях к World Cyber Games — чемпионату мира по киберспорту, проходившему с 2000 по 2013 год. На "Играх будущего" также будет судить тактический бой в дисциплине Counter-Strike 2.
Михаил Комаров является спортивным судьей первой категории и тренером-преподавателем по компьютерному спорту, а также кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию. Судит соревнования по киберспорту с 2012 года. На "Играх будущего" будет выступать в качестве главного судьи по фиджитал стратегии Dota 2.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...