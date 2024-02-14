В Тольятти на рынок забежала косуля, спасаясь от собак

Во вторник, 13 февраля, на территорию "Железного рынка" на Обводном шоссе в Тольятти забежала косуля, спасаясь от собак.

Испуганное и обессиленное животное бегало по территории рынка. На место прибыл специалист департамента охоты и рыболовства Самарской области и с помощью работников рынка косулю поймали и успокоили.

В дальнейшем ее выпустили в дикую среду обитания — Узюковский лес, где обитает поголовье ее сородичей–косуль, сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства Самарской области.