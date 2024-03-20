Сборная Самарской области стала чемпионом России по настольному теннису, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта со ссылкой на Федерацию настольного тенниса РФ.

"Теннисистки Самарской области — Екатерина Зиронова, Валерия Щербатых и Мария Тайлакова — стали чемпионками России, повторив результат прошлого года. На этот раз в финале они оказались сильнее соперниц из Нижегородской области (Санкт-Петербург. 17–24 марта 2024)", — отмечается в сообщении.

Бронзовые медали увезут с собой команды Москвы и Краснодарского края.