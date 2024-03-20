Сборная Самарской области стала чемпионом России по настольному теннису, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта со ссылкой на Федерацию настольного тенниса РФ.
"Теннисистки Самарской области — Екатерина Зиронова, Валерия Щербатых и Мария Тайлакова — стали чемпионками России, повторив результат прошлого года. На этот раз в финале они оказались сильнее соперниц из Нижегородской области (Санкт-Петербург. 17–24 марта 2024)", — отмечается в сообщении.
Бронзовые медали увезут с собой команды Москвы и Краснодарского края.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...