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Холдинг Т1 и ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" начинают совместную научно-исследовательскую деятельность

САМАРА.20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, и ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины.

Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изучение новых подходов к анализу клинических больших данных, поиск направлений и отработку гипотез для практического применения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения.

"Расширение взаимодействия и активный диалог между ИТ-компаниями и ведущими медицинскими учреждениями - важнейший этап развития медтех-рынка России. У нас уже широко используются технологии искусственного интеллекта и аналитика больших данных - на текущий момент зарегистрировано более 20 медицинских сервисов на основе ИИ. Инновационные продукты Холдинга Т1 в перспективе будут применяться в наших совместных проектах с НМХЦ им. Н.И.Пирогова, а позже и в более широкой клинической медицинской практике", - прокомментировал Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"Среди задач имплементирования ИТ-технологий в медицину - помощь врачам за счет дополнительной автоматизированной обработки большого количества данных и предоставления рекомендаций с использованием алгоритмов машинного обучения. Это позволит уменьшить объем рутинной работы, более комплексно проводить диагностику пациентов и выбирать соответствующую тактику лечения. Решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения уже используются в реальной клинической практике, например, в рекомендациях при постановке диагнозов или врачебных решениях. Мы планируем расширение областей использования ИИ", - прокомментировал Олег Карпов, генеральный директор ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России.

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