Самарская область приняла чемпионат ПФО по дартсу

В Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартсу.
Участие в соревнованиях принимали мужчины и женщины в личном и в парном разряде, в утешительном турнире "Самарская лука" и в Кубке Федерации дартс Самарской области, а также сборные субъектов ПФО — в командном турнире в рамках чемпионата ПФО.
Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из девяти регионов России — 118 мужчин и 42 женщины.
Среди женщин лучшие результаты показали представительницы сборной Удмуртии. Они выиграли командный турнир и взяли золото в личном и парном разрядах усилиями мастера спорта международного класса Марины Фадеевой и ее подруги по команде Натальи Фефиловой.
У Самарской области в составе Татьяны Елистратовой, Милены Никишовой — бронза в парном разряде.
Среди мужчин в командных соревнованиях первенствовала также сборная Удмуртии. Команда Самарской области в составе Михаила Мишина, Олега Никишова, Владимира Чихаривского, Анатолия Калачева, Сергея Петина выиграла бронзу.
В личном турнире у мужчин чемпионом ПФО стал Юрий Бакшаев из Нижегородской области, в парном победили Роман Обухов и Дмитрий Жаворонков, представляющие Пензенскую область. У сборной Самарской области — серебро в парном разряде.
Соревнования организованы Федерацией дартс Самарской области при поддержке регионального министерства спорта. Проведение соревнований окружного уровня способствует росту числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ. В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.