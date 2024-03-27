Самарская область приняла чемпионат ПФО по дартсу

В Тольятти в легкоатлетическом манеже, возведенном по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартсу.

Участие в соревнованиях принимали мужчины и женщины в личном и в парном разряде, в утешительном турнире "Самарская лука" и в Кубке Федерации дартс Самарской области, а также сборные субъектов ПФО — в командном турнире в рамках чемпионата ПФО.

Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из девяти регионов России — 118 мужчин и 42 женщины.

Среди женщин лучшие результаты показали представительницы сборной Удмуртии. Они выиграли командный турнир и взяли золото в личном и парном разрядах усилиями мастера спорта международного класса Марины Фадеевой и ее подруги по команде Натальи Фефиловой.

У Самарской области в составе Татьяны Елистратовой, Милены Никишовой — бронза в парном разряде.

Среди мужчин в командных соревнованиях первенствовала также сборная Удмуртии. Команда Самарской области в составе Михаила Мишина, Олега Никишова, Владимира Чихаривского, Анатолия Калачева, Сергея Петина выиграла бронзу.

В личном турнире у мужчин чемпионом ПФО стал Юрий Бакшаев из Нижегородской области, в парном победили Роман Обухов и Дмитрий Жаворонков, представляющие Пензенскую область. У сборной Самарской области — серебро в парном разряде.