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В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по скалолазанию

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на скалодроме Самарского университета "Луна" состоялись чемпионат и первенство Самарской области по скалолазанию в дисциплине "лазание на трудность".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Спортсмены соревновались в четырех возрастных категориях. Участники 10-12 лет (2011–2014 годов рождения), 14-15 лет (2009–2010 годов рождения), 16-17 лет (2007–2008 годов рождения) разыграли первенство области, участники 18 лет и старше — чемпионат области. На старт вышло 105 спортсменов.

Для каждой категории были подготовлены трассы высотой 9 метров высокого уровня сложности, разные для мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Результаты подсчитывались по контрольной точке, до которой удалось добраться участнику, а также по затраченному на прохождение трассы времени. На прохождение давалась одна попытка.

Победителями первенства в категории 10-13 лет стали Алексей Мазур и Кристина Запевалова, призерами — Иван Калюжнов, Иван Семыкин, Есения Фитискина и Александра Казанцева, в категории 14-15 лет победили Дмитрий Дерюгин и Мария Калюжнова, призерами стали Павел Новиков, Артем Стребков, Ксения Воронина и Марианна Сальникова.

Категория участников 16-17 лет была совмещена со взрослыми. Чемпионами области стали Алексей Зайкин и Ирина Зимарева, призерами — Аркадий Шабашов, Алексей Шалев, Анастасия Егорова (победительница первенства в категории 16-17 лет) и Кристина Тупикова.

В рамках соревнований также состоялся фестиваль скалолазания для мальчиков и девочек до 10 лет в дисциплине "лазание на трудность со страховкой".

Победители и призеры чемпионата и первенства Самарской области войдут в состав сборной региона для участия в чемпионатах и первенствах Приволжского федерального округа и России.

А в Самарской области осенью пройдут соревнования в другой дисциплине скалолазания — боулдеринг.
В нашем регионе скалолазанием в спортивных школах и клубах занимаются около 700 человек.

Проведение областных соревнований способствует росту популярности вида спорта и вовлечению в систематические занятия физкультурой и спортом жителей региона, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

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