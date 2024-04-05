Самарские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Рязани завершились всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Об этом сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области