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Самарские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях по метанию ножа

РЯЗАНЬ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Рязани завершились всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Об этом сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Самарская команда, в составе которой выступали в том числе ветераны СВО, стала триумфатором соревнований, завоевав 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

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