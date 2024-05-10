16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Кирилл Левников "Крылья Советов" могут подписать голкипера Сергея Песьякова "Крылья Советов" уступили "Оренбургу" "Крыльям Советов" исполнилось 82 года Губернатор Самарской области оценил игру "Крыльев Советов" с "Краснодаром"

Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Кирилл Левников

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Матч 28-го тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат" будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На поле ему помогут ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев; делегат — Иван Цитович.

Ранее Кирилл Левников судил 19 игр с участием "Крыльев Советов". Семь из них самарцы выиграли, восемь проиграли и четырежды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Ахмат" состоится в пятницу, 10 мая, на "Солидарность Самара Арене". Начало в 17:00.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2