Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Кирилл Левников

Матч 28-го тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат" будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев; делегат — Иван Цитович.

Ранее Кирилл Левников судил 19 игр с участием "Крыльев Советов". Семь из них самарцы выиграли, восемь проиграли и четырежды сыграли вничью.

Напомним, матч "Крылья Советов" — "Ахмат" состоится в пятницу, 10 мая, на "Солидарность Самара Арене". Начало в 17:00.