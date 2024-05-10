Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Кирилл Левников

Матч 28-го тура Мир РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат" будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
На поле ему помогут ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев; делегат — Иван Цитович.
Ранее Кирилл Левников судил 19 игр с участием "Крыльев Советов". Семь из них самарцы выиграли, восемь проиграли и четырежды сыграли вничью.
Напомним, матч "Крылья Советов" — "Ахмат" состоится в пятницу, 10 мая, на "Солидарность Самара Арене". Начало в 17:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?