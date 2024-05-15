В регионе завершились российские состязания по радиоспорту

Завершились Первенство России и Всероссийские соревнования по радиоспорту, проходившие в Самаре с 8 по 12 мая в окрестностях поселка Прибрежный. В состязаниях приняли участие спортсмены из 18 субъектов РФ.

Напомним, в Самарской области первенство состоялось в рамках фестиваля радиоспорта по проекту "Спортивная радиопеленгация от первых шагов до устойчивого развития", получившего финансовую поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2024 года. Фестиваль-конференция по спортивной пеленгации организован Самарской общественной организацией "Детский молодежный спортивно-технический клуб "Контур". В числе участников - тренеры, организаторы соревнований и спортивные судьи, а также ребята, увлеченные этим видом спорта.

Команда Самарской области достойно представила свой регион. В копилке самарских спортсменов 26 личных медалей, в том числе девять бронзовых, семь серебряных и десять золотых наград! Кроме того, радиоспортсмены отличились в командном зачете, 27 раз поднявшись на пьедестал командой, а Алина Белова выполнила норматив спортивного звания "мастер спорта России".

Вопреки погоде, которая испытывала спортсменов на прочность, посылая участникам поочередно то снег, то дождь и ветер, гости региона отметили теплый прием и душевную атмосферу на Самарской земле.

"Десять дней, которые мы прожили в Самаре, были насыщенными и эмоциональными. За этот короткий срок успели пережить весну, зиму и снова весну! Мы смогли отбегать фестиваль от Клуба лесного спорта "Контур", выступить на самом важном старте, подготовку к которому вели всю зиму, показать достойные результаты и выполнить новые разряды, - поделились впечатлениями участники команды из города Владимира. - Благодарим всех за новые эмоции, новый опыт и правильные решения".

В этом году по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов поддержку получили 60 общественных проектов из Самарской области. Всего с 2017 года, благодаря созданной в регионе по поручению главы региона Дмитрия Азарова системе сопровождения в конкурсах идей и проектов общественных организаций, некоммерческие организации Самарской области получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию социально значимых общественных инициатив на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

На второй конкурс Фонда президентских грантов 2024 года подано более 10 тысяч проектов, в том числе 271 заявка от самарских общественных организаций. Результаты конкурсного отбора станут известны уже в конце июня.