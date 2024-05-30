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"Ингосстрах" стал генеральным партнером открытия филиала Третьяковской галереи в Самаре

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 мая состоялось торжественное открытие филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре. "Ингосстрах", обладающий огромным опытом в страховании предметов искусства, стал генеральным партнером открытия галереи.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре открылся в здании Фабрики-кухни — отреставрированном архитектурном памятнике. В честь события команда галереи подготовила специальную программу для первых посетителей: гостей ждут лекции, мастер-классы, экскурсии и паблик-токи.

"Ингосстрах", как один из лидеров страхования культурных ценностей, рад быть частью такого важного события, как открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. На территории отреставрированной Фабрики-кухни регулярно будут проходить выставки и творческие мастерские — каждый посетитель сможет найти то, что будет по душе именно им. Уверена, что Третьяковка станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей Самары", — отметила Наталья Лепина, директор филиала "Ингосстраха" в Самарской области.

Филиал Третьяковской галереи начинает свою работу 30 мая. Первая большая выставка, которую смогут увидеть гости — "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве". В нее вошли более 90 произведений из коллекции Третьяковской галереи в Москве и частных собраний.

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