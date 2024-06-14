Тольяттинцы стали победителями "Кубка Федора Конюхова"

На уральском озере Тургояк завершилась XII всероссийская детская парусная регата "Кубок Федора Конюхова", участниками которой стали 160 яхтсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской, Омской, Саратовской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской областей, Пермского края, Удмуртской республики, республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Москвы и республики Крым.
Впервые в рамках "Кубка путешественника Федора Конюхова" яхтсмены в возрастной категории до 18 лет соревновались на отечественных швертботах "Ракета 270" — на старт в этом классе вышла 21 лодка.
Также Кубок Федора Конюхова на озере Тургояк впервые стал отборочным этапом на Первенство России по парусному спорту, которое пройдет в сентябре в Тольятти.
Финальный день соревнований посетил Федор Конюхов — идейный вдохновитель Регаты. Он вручил трофейный Кубок путешественника команде "Волжские зори" — сборной команде Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...