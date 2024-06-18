На форуме в Узбекистане назвали ключевые тенденции развития CRM-систем в странах СНГ

Основными направлениями развития бизнес-приложений в России и странах СНГ в ближайшие годы станут гибкость, low-code/no-code возможности, масштабирование нагрузки и соответствие требованиям информационной безопасности. Об этих и других требованиях к CRM-решениям рассказал директор направления экспертизы CRM НОТА МОДУС (вендор НОТА) Алексей Леденёв в ходе выступления на ПЛАС-Форуме Digital Uzbekistan в Ташкенте.

Современные CRM-платформы позволяют комплексно организовать работу с клиентом и автоматизировать внутренние процессы компаний. Для бизнес-приложений, используемых в России и странах СНГ крайне важен технологический стек и подход бизнеса к работе с персональными данными. Современные CRM-платформы имеют встроенные инструменты для обезличивания информации, что обеспечивает ее сохранность, а также возможность размещения в гибридном формате и on-premise. Такие решения станут наиболее востребованными в ближайшие годы на рынке Узбекистана — к такому выводу пришел Алексей Леденев.

Спикер также отметил, что развитая функциональность CRM-решений, масштабирование нагрузки и существенное ускорение разработки за счет low-code/no-code возможностей — актуальный запрос российского и зарубежного бизнеса. У большинства компаний уже сформировался сложный технологический ландшафт, и платформы должны бесшовно встраиваться в существующие процессы. Этим, как считает эксперт, обусловлена возросшая популярность микросервисной архитектуры.

"Мы отмечаем растущий запрос российского и зарубежного рынков на усовершенствование CRM, в частности — на развитие модульных платформ. Подобные решения легко встраиваются в сложные и зрелые ландшафты без необходимости внесения затратных и не всегда оправданных изменений в уже работающие в компании решения, что сохраняет инвестиции и ускоряет изменения. Более того, как показало наше исследование, крупный бизнес делает ставку на гиперавтоматизацию и открыт к тестированию новых решений. Поэтому мы активно инвестируем в расширение возможностей НОТА МОДУС, значительно ускоряя и упрощая разработку бизнес-приложений на платформе", — подчеркнул Алексей Леденёв, директор направления экспертизы CRM НОТА МОДУС.

Последние два года ИТ-проекты в Узбекистане, в частности в банковской отрасли, сфокусированы на автоматизации процессов, построении BPM- и CRM-платформ для управления продажами и обслуживанием, развитии карточных продуктов, корпоративных хранилищ и BI-аналитики. Так, например, в 2023 году вендор НОТА реализовал информационно-справочное обслуживание физических лиц и оптимизировал работу сотрудников контакт-центра в одной из финансовых организаций в стране.