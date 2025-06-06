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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

"Дорогие друзья! Примите поздравления с Курбан-байрамом!  Это один из важнейших праздников в исламе, который несет в мир веру, добро и милосердие. Он объединяет мусульман всего мира вокруг самых важных ценностей", — заявил глава региона.

Он отметил, что Курбан-байрам, безусловно, является неотъемлемой частью богатой многонациональной культуры Самарской области. Губернатор поблагодарил жителей региона, которые бережно хранят традиции светлого праздника, посвящают эти дни семье, добрым поступкам, поддержке своих соотечественников независимо от национальности и вероисповедания. "Это ценный вклад в укрепление духовности, мира и согласия на нашей земле, сохранение ее историко-культурного наследия", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Друзья! Усилиями всех религиозных общин мы сохраняем свою главную силу — единство. Именно оно помогает нам противостоять всем внешним угрозам, решать самые сложные, стратегически важные задачи для нашей страны. Уверен, что, сохраняя верность традициям, нашей Родине, мы справимся с любыми вызовами! Пусть Курбан-байрам принесет в ваши дома тепло и радость! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах!", — заключил губернатор.

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