Полузащитник "Динамо" Денис Макаров может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров может перейти в аренду в самарские "Крылья Советов", сообщает "РБ Спорт".

У 27-летнего футболиста остался год контракта с бело-голубыми, продлевать соглашение с Макаровым не планируют. Наиболее вероятно, что игрок будет отдан в годичную аренду в Самару, где его хотел бы видеть новый главный тренер "Крыльев Cоветов" Магомед Адиев.

В завершившемся сезоне Макаров провел 11 матчей в РПЛ (1 гол) и 9 встреч в Кубке страны (2+5).