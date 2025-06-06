Полузащитник "Динамо" Денис Макаров может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров может перейти в аренду в самарские "Крылья Советов", сообщает "РБ Спорт".
У 27-летнего футболиста остался год контракта с бело-голубыми, продлевать соглашение с Макаровым не планируют. Наиболее вероятно, что игрок будет отдан в годичную аренду в Самару, где его хотел бы видеть новый главный тренер "Крыльев Cоветов" Магомед Адиев.
В завершившемся сезоне Макаров провел 11 матчей в РПЛ (1 гол) и 9 встреч в Кубке страны (2+5).
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.