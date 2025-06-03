Нейросетевая модель GigaChat будет интегрирована с операционной системой Astra Linux

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Сбер и "Группа Астра" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев и генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев. Меморандум направлен на развитие совместных проектов в области искусственного интеллекта и отечественного программного обеспечения.

Ключевое направление сотрудничества — интеграция нейросетевой модели Сбера GigaChat для операционной системы Astra Linux. Это позволит разработать умных помощников, улучшить пользовательский опыт и расширить функциональность отечественного программного обеспечения для граждан и бизнеса в единой доверенной среде на базе российских операционной системы и нейросети.

"Мы уже не первый год работаем вместе с "Группой Астра" и видим огромный потенциал в объединении наших компетенций. Интеграция GigaChat с ОС Astra Linux — это возможность создать принципиально новые пользовательские решения. Российские технологии должны быть удобными, безопасными и конкурентоспособными. Это партнёрство станет важным вкладом в технологический суверенитет нашей страны и развитие цифровой экономики", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

"Интеграция программных продуктов с ИИ — одно из приоритетных направлений развития Группы. Заключая соглашение со Сбером, одним из лидеров российского рынка в области разработки нейросетей и внедрения генеративного искусственного интеллекта, мы усиливаем его стратегический потенциал. Это позволит нам повысить эффективность разработки наших решений, сделать их еще более удобными для пользователей, а нашим заказчикам даст возможность вывести процесс цифровой трансформации на качественно новый уровень", — прокомментировал сотрудничество генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев.