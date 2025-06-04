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ИТ Транспорт и связь

Т1 Интеграция и Нетрика объединяют экспертизу в области автоматизации управления проектами в высоконагруженных и технологически сложных отраслях

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании заключили соглашение: в рамках партнерства Т1 Интеграция (входит в ИТ-холдинг Т1) займется продвижением и внедрениями решения "N3.Проектное управление" в сферах транспорта, логистики, промышленности, электроэнергетики и нефтегазовой отрасли на эксклюзивных основаниях.

"N3.Проектное управление" — это система, предназначенная для компаний, которые ведут большое количество сложных проектов и нуждаются в эффективном и комплексном решении для организации работы с портфелями проектов. Продукт позволяет организовать совместную работу для всех участников проектной деятельности, повысить прозрачность бизнес-процессов и актуальность данных, оперативно выявлять возможные проблемы и эффективно использовать ресурсы компании.

Кроме того, вендор предоставит интегратору и клиентам исходный код системы. Такой подход позволяет еще более гибко адаптировать продукт под конкретные бизнес-процессы, а также обеспечивает независимость в вопросах поддержки и развития ПО. Это играет важную роль в условиях растущего запроса на импортозамещающие решения.

"При выборе партнера мы ориентировались не только на технологическую зрелость решения Нетрики, но и на подтвержденную экспертизу компании в работе с ключевыми отраслями — госсектором, нефтегазом и крупной промышленностью. Именно поэтому, обладая большим опытом в сложных проектах цифровой трансформации, мы приняли решение взять на себя роль интегратора. Это позволит не просто внедрять продукт, а создавать адаптированные, масштабируемые системы, максимально соответствующие задачам крупного бизнеса", — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор Т1 Интеграция.

"В крупных компаниях важно видеть целостную картину: что делают команды, где узкие места, насколько фактическое исполнение соответствует плану. "N3.Проектное управление" строит единую систему, где руководители могут управлять портфелями, отслеживать эффективность использования бюджета и быстро анализировать текущий статус, а у исполнителей есть весь необходимый инструментарий для ведения проектов. Это сквозное управление, в котором можно и увидеть ситуацию в целом, и при необходимости провалиться до конкретной просроченной задачи или перегруженного исполнителя", — комментирует Александр Мавродиев, генеральный директор "Нетрики".

В рамках подписанного документа компании также договорились обмениваться экспертизой, формировать совместные предложения и оказывать друг другу консультационную поддержку.

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