Секреты кодинга и тренды генеративного AI: 25 июня в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция GigaConf

25 июня 2025 года в Москве пройдет ежегодная открытая технологическая конференция Сбера GigaConf, которая станет точкой притяжения для разработчиков, архитекторов, DevOps-специалистов, ML-инженеров. Мероприятие пройдёт в гибридном формате — офлайн и онлайн. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

На конференции выступят более 50 экспертов, которые расскажут о трендах в области AI-технологий, а также проведут практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в разработке программного обеспечения (ПО).

Ключевые темы GigaConf — 2025:

GenAI на практике: от пилотных проектов до решений, готовых к внедрению;

инструменты нового поколения — AI-ассистенты, IDE с AI, умные системы анализа кода;

роль GenAI в DevOps и CI/CD — оптимизация процессов, автоматизация и контроль качества;

разработка моделей GenAI — от выбора архитектуры под конкретную задачу до тонкой настройки весов.

"GenAI-технологии стали уже обязательным инструментом для бизнеса и разработчиков. Компании массово развивают AI-подразделения, перестраивают процессы и получают реальные бизнес результаты. Бизнес, который откладывает внедрение GenAI, рискует серьёзно отстать от конкурентов. На GigaConf мы расскажем, как использовать технологии искусственного интеллекта для получения максимальной эффективности, удивим вас хардовыми треками и интересными спикерами. Этот день пройдет в стиле Giga! До встречи!", — сказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

Для тех, кто хочет стать спикером конференции и выступить с докладом, мы объявляем открытый Call For Papers. Для подачи заявки нужно внимательно ознакомиться с информацией на сайте и заполнить анкету до 4 июня.

Участие в конференции бесплатное, требуется только предварительная регистрация на сайте. Количество мест ограничено, поэтому дождитесь письма с подтверждением офлайн-участия или подключайтесь к онлайн-трансляции.

Впервые конференция прошла в 2021 году и с тех пор объединяет профессионалов, которые превращают инновации в рабочие инструменты. В прошлом году конференция GigaConf собрала более 2500 тысяч оффлайн-участников, на главной сцене выступал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, а также лидер сообщества MindSpore Hu Xiaoman, а также генеральный директор OSChina Gitee Yong Xu.