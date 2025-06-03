"Ростелеком" представил отечественную систему управления цифровой средой автомобилей "Аврора Автомобильная"

На ежегодной деловой конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит со 2 по 6 июня в Нижнем Новгороде, "Ростелеком" продемонстрировал работу "Авроры Автомобильной" — операционной системы для цифровой среды автомобиля. Решение создано на базе ОС "Аврора" (разработка компании "Открытая мобильная платформа" (ОМП), входит в группу компаний "Ростелеком").
Отечественная платформа управления цифровой средой автомобиля разрабатывается для повышения технологической независимости российского автопрома и предоставления нового уровня клиентского опыта. ОС "Аврора Автомобильная" служит основой для программного продукта "Аврора Авто", который представляет собой графический интерфейс пользователя, сервисы и магазин приложений. Платформа обеспечит автопроизводителям глубокую интеграцию с системами автомобиля для реализации широких функциональных возможностей мультимедийных и информационных продуктов.
Проект стартовал с соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В дальнейшем он получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ, а также вызвал интерес со стороны ключевых игроков рынка автомобилестроения, которые рассматривают отечественную платформу "Аврора Автомобильная" как альтернативу для иностранных решений (Android Automotive).
В рамках презентации на конференции ЦИПР "Ростелеком" представил стенд с ОС "Аврора Автомобильная", демонстрирующий функциональность и гибкость графического интерфейса, возможности адаптации под потребности пользователя, интеграцию с геосервисами на базе технологий 2ГИС, музыкой и онлайн-кинотеатром Wink, а также с прототипом офлайн-голосового ассистента от Enbisys.
Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":
"Наш проект — это основа для формирования современного, независимого и инновационного автомобильного рынка в России. Стратегическая цель для "Ростелекома" — сократить зависимость от иностранных технологий в автопроме, развивать ИТ-составляющую в транспортной индустрии, а также существенно укрепить конкурентоспособность отечественных автомобилей за счет технологической синергии. При разработке "Аврора Автомобильная" ключевым аспектом выступает клиентский опыт. Мы взаимодействуем как с крупнейшими российскими разработчиками, так и с молодыми ИТ-компаниями, чтобы собрать инновационные решения в экосистему и обеспечить должную безопасность и комфорт для пользователей. Полноценный вывод продукта на рынок мы планируем в течение двух лет".
Для интеграции в продукт "Аврора Автомобильная" самых передовых технологий и обеспечения лучшего пользовательского опыта "Ростелеком" и ОМП активно взаимодействуют с разработчиками цифровых сервисов, включая банки и маркетплейсы. Текущие партнерства включают сотрудничество с компаниями "АвтоВАЗ", "Итэлма" и ФГУП "НАМИ", с которыми "Ростелеком" ведет проектирование и разработку.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..