На Украине ликвидирован самарец, воевавший на стороне ВСУ

Самарец Александр Кудашев, воевавший в террористической и запрещенной в РФ организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), был ликвидирован 9 мая.

По данным, распространяемым в СМИ и телеграм-каналах, 42-летний Кудышев был уничтожен в результате артиллерийского удара на Купянском направлении.

Напомним, Кудашев был дважды судим — за убийство и за кражу. При этом он позиционировал себя защитником нуждающихся и основал проект по сбору вторсырья. С началом СВО он заявил о своей антивоенной позиции, что не помешало ему, выехав из страны, вступить в РДК.

О его предательстве стало известно, когда в интернете появилось видеоинтервью с ним. В отношении Кудашева возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании.

По данным ФСБ, Кудашев также завербовал самарца Андрея Жвакина, который готовил теракт в пункте сбора гуманитарной помощи. Жвакин погиб при задержании 26 марта 2024 г. из-за самоподрыва самодельного взрывного устройства. Силовики обнаружили в квартире, которую он снимал, и другие взрывные устройства. К счастью, никто не пострадал.