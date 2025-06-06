На Украине ликвидирован самарец, воевавший на стороне ВСУ

Самарец Александр Кудашев, воевавший в террористической и запрещенной в РФ организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), был ликвидирован 9 мая.
По данным, распространяемым в СМИ и телеграм-каналах, 42-летний Кудышев был уничтожен в результате артиллерийского удара на Купянском направлении.
Напомним, Кудашев был дважды судим — за убийство и за кражу. При этом он позиционировал себя защитником нуждающихся и основал проект по сбору вторсырья. С началом СВО он заявил о своей антивоенной позиции, что не помешало ему, выехав из страны, вступить в РДК.
О его предательстве стало известно, когда в интернете появилось видеоинтервью с ним. В отношении Кудашева возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании.
По данным ФСБ, Кудашев также завербовал самарца Андрея Жвакина, который готовил теракт в пункте сбора гуманитарной помощи. Жвакин погиб при задержании 26 марта 2024 г. из-за самоподрыва самодельного взрывного устройства. Силовики обнаружили в квартире, которую он снимал, и другие взрывные устройства. К счастью, никто не пострадал.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...