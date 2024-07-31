В Самаре сотрудника энергоснабжающей организации обвиняют в вымогательстве взятки

В Самаре завершилось расследование уголовного дела замдиректора по реализации и развитию услуг Чапаевского филиала одной из энергоснабжающих организаций региона и двоих местных жителей. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В зависимости от роли их обвиняют по п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере"), и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере").

По версии следствия, замдиректора энергоснабжающей организации потребовал от руководителя предприятия, производящего строительные конструкции, 400 тыс. руб. за оформление технологического присоединения нежилого помещения. В случае отказа обвиняемый угрожал отключить объект от электроснабжения.

В марте 2024 г. предприниматель в Безенчукском районе передал местным жителям, выступавшим посредниками, 300 тыс. руб. — первую часть взятки. Позже правоохранители задержали посредников.

Теперь уголовное дело направят в суд.